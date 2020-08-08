تأكيد خليجي عراقي على الالتزام باتفاق أوبك+

أجرى وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، ووزير الطاقة الكويتي، خالد الفاضل، ووزير النفط البحريني، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، ووزير النفط والغاز العماني، محمد الرمحي، ووزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار إسماعيل، اتصالا هاتفيا مشتركا استعرضوا خلاله أهم التطورات الأخيرة في أسواق البترول العالمية.

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وناقش الوزراء خلال الاتصال استمرار الانتعاش في الاقتصاد العالمي وفي الطلب على البترول، كما بحثوا التقدم الذي تم إحرازه باتجاه إعادة التوازن إلى السوق البترولية. وفي نهاية الاتصال، صدر عن البيان المُشترك الذي أشار إلى أن علامات التحسن التي ظهرت مؤخراً على الاقتصاد العالمي مُشجّعةٌ جداً، وأثنوا على الجهود التي تبذلها الدول، في جميع أنحاء العالم، لإعادة فتح اقتصاداتها بطريقة آمنة.

وأكد الوزراء، التزامهم التام باتفاق "أوبك بلس"؛ وأهمية تحقيق جميع الدول المشاركة في اتفاق "أوبك بلس"، مستويات الإنتاج المُستهدفة لها، من أجل تسريع إعادة التوازن إلى سوق البترول العالمية، وأن تقوم الدول التي زاد إنتاجها على النسب المُقررة لها، في أشهر مايو ويونيو ويوليو، بالتعويض عن تلك الكميات.

وأعرب الوزراء عن شكرهم تقديرهم لوزير النفط العراقي لجهوده وتعاونه الكبيرين لتحقيق التوازن في أسواق البترول، مؤكّدين أهمية دور العراق في نجاح اتفاقية "أوبك بلس".

وأكّد الوزراء، مُجدداً، أن الالتزام الكامل باتفاق "أوبك بلس"، وبنظام التعويض، سيسرع انتعاش سوق البترول العالمية، لما فيه صالح منتجي البترول ومستهلكيه، وصناعة الطاقة، والاقتصاد العالمي ككل".