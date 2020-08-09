الشركات الأميركية تقلص أنشطة الحفر لأدنى مستوى بـ15 عاما

قلصت الشركات أنشطة الحفر والتنقيب في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى منذ 15 عاماً، وسط تراجع أسعار النفط وهبوط الطلب بسبب أزمة فيروس كورونا.

حيث أوقفت الشركات 4 حفارات عن العمل خلال الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات Baker Hughes ليبلغ عدد الحفارات قيد التشغيل 176، وهو أدنى مستوى منذ عام 2005.

وتعاني شركات النفط الصخري الأميركية بسبب ارتفاع تكلفة استخراج النفط ومستويات الديون ، فيما قالت شركات مثل Exxon Mobil وChevron إنها ستشطب مليارات البراميل من احتياطاتها من النفط من دفاترها، بسبب عدم الجدوى الاقتصادية لضخها.

موضوع يهمك أجرى وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، ووزير الطاقة الكويتي، خالد... تأكيد خليجي عراقي على الالتزام باتفاق أوبك+ طاقة

بالمقابل، أكد وزراء النفط في كل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وعمان والعراق بأن علامات التحسن التي ظهرت مؤخرا على الاقتصاد العالمي مشجعة جدا.

جاء ذلك في اجتماع افتراضي عقد يوم الجمعة ناقش فيه الوزراء آخر التطورات في سوق النفط ومشددين على أهمية الالتزام بتخفيضات أوبك+.

كما أكد العراق أنه سيخفض 400 ألف برميل يوميا إضافية في كل من أغسطس وسبتمبر للتعويض عن الإنتاج الزائد في الشهور الثلاثة السابقة.