نظرة متفائلة للطلب من "أرامكو" تقفز بالنفط قرب 45 دولارا

ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، مدعومة بتفاؤل سعودي حيال الطلب الآسيوي وتعهد عراقي بتعميق تخفيضات المعروض، لكن عدم التيقن بشأن اتفاق لتدعيم تعافي الاقتصادي الأميركي حد من المكاسب.

وأغلقت عقود برنت عند التسوية على سعر 44.99 دولار للبرميل، مرتفعة 59 سنتا أو ما يوازي 1.33%.

كما أغلقت العقود الآجلة للخام الأميركي مرتفعة 72 سنتا، أو ما يوازي 1.75%، لتسجل عند التسوية 41.94 دولار للبرميل.

وخلال تعاملات سابقة الاثنين كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 34 سنتا بما يعادل 0.8% إلى 44.74 دولار للبرميل، في حين تقدمت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 47 سنتا أو 1.1% مسجلة 41.69 دولار.

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وكان كلا الخامين انخفض يوم الجمعة، متأثرا ببواعث القلق إزاء الطلب، لكن برنت ختم الأسبوع مرتفعا 2.5%، في حين صعد غرب تكساس 2.4%.

وقال استراتيجي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس مايكل مكارثي، "تعليقات نهاية الأسبوع من أرامكو هي المحرك حاليا".

موضوع يهمك قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، تعليقا على صدور نتائج أرامكو في الربع... أرامكو للعربية: نتوقع ارتفاع الطلب من آسيا تدريجيا مع فتح الاقتصادات شركات

وكان الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر قد قال، أمس الأحد، إنه يلحظ انتعاش الطلب في آسيا مع إعادة فتح الاقتصادات تدريجيا عقب إغلاقات مكافحة فيروس كورونا.

وأضاف مكارثي "رسم صورة مزهرة للنظرة المستقبلية للطلب في المنطقة الآسيوية".

وعلى صعيد المعروض، قال العراق يوم الجمعة، إنه سيخفض إنتاجه النفطي 400 ألف برميل يوميا أخرى في أغسطس آب وسبتمبر أيلول للتعويض عن إنتاج فوق المستهدف في الأشهر الثلاثة الأخيرة، مما سيساعده على الالتزام بنصيبه من تخفيضات منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، في إطار مجموعة أوبك+.