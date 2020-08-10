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بيكر هيوز: تراجع منصات التنقيب عن النفط والغاز عالمياً في يوليو

المصدر: دبي - العربية.نت
منصات نفطية
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أظهرت بيانات شركة "بيكر هيوز" على موقعها اطلعت عليها "العربية نت"، تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز عالميا باستثناء أميركا وكندا، خلال شهر يوليو الماضي، 38 منصة إلى 743 منصة على أساس شهري.

ووصل عدد منصات الحفر في أميركا إلى 247 منصة، بعد خسارة 4 منصات حفر، مقارنة مع 687 العام الماضي.

واستقر عدد حفارات الغاز الطبيعي عند 69، بينما تراجع إجمالي حفارات الغاز الطبيعي والنفط معا بأربع حفارات إلى 247 حفاراً.

وفي كندا ارتفعت منصات الحفر بمقدار اثنين خلال يوليو الماضي إلى 47 منصة، مقابل 93 قبل نحو عام.

كلمات دالّة

#منصة نفط, #منصة نفطية, #بيكر هيوز

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