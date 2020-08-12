النفط يقاوم ضربات كورونا.. ويواصل الصعود

ارتفعت أسعار الخام أكثر من 2% الأربعاء بعد أن أظهرت البيانات الحكومية تراجع مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة على نطاق واسع، مما عزز الآمال بأن يصمد الطلب على الوقود بأكبر اقتصاد العالم في وجه جائحة فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 1502 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت مرتفعا 95 سنتا بما يعادل 2.1% إلى 45.44 دولار للبرميل، بعد أن نزل نحو 1% الثلاثاء.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط دولارا أو 2.5% ليسجل 42.61 دولار للبرميل، عقب انخفاضه 0.8% في الجلسة السابقة.

تراجعت مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير الأميركية الأسبوع الماضي حيث انخفض إنتاج الخام انخفاضا حادا في حين زادت شركات التكرير الإنتاج، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة اليوم.

وانخفضت مخزونات الخام 4.5 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاضها 2.9 مليون برميل.

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وقال معهد البترول الأميركي، أمس الثلاثاء، إن مخزونات الخام تراجعت 4 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يزيد عما توقعه المحللون لانخفاض قدره 2.9 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية للحكومة في وقت لاحق، اليوم الأربعاء.



لكن تنامي الضبابية حيال تعثر في واشنطن خلال محادثات عن حزمة تحفيز لدعم التعافي من أسوأ تأثير للجائحة قد يضغط على الأسعار في المستقبل.



وفي الهند، أظهرت بيانات حكومية أمس الثلاثاء تراجع الطلب على الوقود في يوليو تموز 10.8 بالمئة عن مستواه قبل عام، مسجلا انخفاضا لخامس شهر على التوالي على أساس سنوي.

في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وفيضانات تجتاح أجزاء كثيرة من البلاد، مما أدى لتقييد النشاط الاقتصادي.