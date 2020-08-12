أوبك تخفض توقعات طلب النفط 9 ملايين برميل يوميا في 2020

قالت أوبك، اليوم الأربعاء، إن الطلب العالمي على النفط سينخفض على نحو أكبر في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا. وأضافت أن التعافي في العام القادم سيواجه ضبابية كبيرة، مما يشير إلى عوامل معاكسة متنامية للمنظمة وحلفائها في دعم السوق.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري، إن الطلب العالمي على النفط سينخفض 9.06 مليون برميل يوميا في العام الجاري، وهو ما يزيد عن تراجع قدره 8.95 مليون برميل يوميا توقعته قبل شهر.

وقالت أوبك في التقرير "تطورات أسعار الخام والمنتجات في النصف الثاني من 2020 ستواصل التأثر بالمخاوف إزاء موجة ثانية من الإصابات وارتفاع المخزونات العالمية".

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وأبقت أوبك على توقعاتها بأن الطلب العالمي على النفط في 2021 سيرتفع بمقدار سبعة ملايين برميل يوميا لكنها قالت إن ذلك الرأي عرضة لضبابية كبيرة قد تتمخض عن "أثر سلبي على استهلاك البترول".

وأتاح التعافي لبعض المنتجين الأميركيين استئناف الإنتاج. وتعتمد أوبك وروسيا اعتمادا كبيرا على إيرادات النفط، لكنهما حريصتان على ألا تدفعا الأسعار للصعود كثيرا لأن ذلك سيدعم بشكل أكبر نمو إنتاج النفط الأميركي المنافس.

وقالت أوبك قبل نحو شهر إنها تتوقع أن يتعافى الطلب العالمي على النفط بمقدار سبعة ملايين برميل يوميا في 2021 بعد هبوط بواقع تسعة ملايين برميل يوميا هذا العام.

لكن المخاوف من موجة ثانية من فيروس كورونا تضغط بشكل كبير على السوق وقالت أوبك+ في وثائق اطلعت عليها رويترز إن "موجة ثانية قوية" قد تفاقم هبوط الطلب إلى 11 مليون برميل يوميا هذا العام.

وقالت أوبك إنها في ظل مثل ذلك التصور السلبي، ستخفق في التعامل مع تراكم مخزونات عالمية هائلة بحلول نهاية العام.

ومثل هذا التصور قد يعرض أيضا للخطر خطط أوبك لضخ ستة ملايين برميل إضافية من الخام يوميا إلى السوق العام المقبل.