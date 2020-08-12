شركة نفط الكويت: احتوينا وعزلنا تسربا نفطيا

قالت شركة نفط الكويت، اليوم الأربعاء، إنها احتوت وعزلت مصدر تسرب نفطي وقع مساء الثلاثاء بالقرب من "كيلو 18 من طريق الدائري السابع".

وأضافت الشركة في تغريدة أنه لم ينتج عن الحادث أي أضرار أو إصابات.

وقالت "المنطقة التي حدث فيها التسرب أصبحت آمنة تماما وتحت السيطرة.

كما تؤكد الشركة على أن عملياتها المعتادة مستمرة دون أي انقطاع".

وفي سياق منفصل، صعدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد تقرير من القطاع أظهر تراجع مخزونات الخام الأميركية بأكثر من توقعات المحللين.

مما عزز الآمال في أن بمقدور الطلب على الوقود في أكبر اقتصاد في العالم تخطي جائحة فيروس كورونا.



وصعد خام برنت 52 سنتا، أو 1.2%، إلى 45.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:48 بتوقيت غرينتش، بعدما تراجع نحو 1% أمس الثلاثاء.



وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتا، أو 1.2%، إلى 42.10 دولار للبرميل، بعدما نزل 0.8% في الجلسة السابقة.