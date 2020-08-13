تراجع طفيف للنفط بعد تقرير أوبك حول الطلب

انخفضت أسعار النفط الخام، اليوم الخميس، بعد أن توقعت أوبك في تقرير لها تراجع الطلب بأكثر من المتوقع، على الرغم من أن بيانات حكومية أميركية أظهرت هبوط المخزونات مما يشير إلى أن الطلب يعود على الرغم من جائحة فيروس كورونا.

ونزل خام برنت ثمانية سنتات إلى 45.35 دولار للبرميل، بعد أن ربح نحو 2% في الجلسة السابقة. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أربعة سنتات إلى 42.62 دولار للبرميل بعد أن كسب 2.6% أمس الأربعاء.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيهبط 9.06 مليون برميل يومياً في العام الجاري، ما يزيد عن انخفاض قدره 8.95 مليون برميل يوميا توقعته المنظمة قبل شهر.

وقال أفتار ساندو مدير السلع الأولية لدى فيليب فيوتشرز "أوبك أصدرت توقعا شهريا سلبيا أشار إلى أن الطلب العالمي على النفط سيهبط على نحو أكثر حدة في 2020 مقارنة مع ما كان متوقعا في السابق بسبب فيروس كورونا وهناك شكوك إزاء التعافي في العام القادم".

لكن تقريراً حكوميا أظهر أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي إذ عززت شركات التكرير الإنتاج وتحسن الطلب.

وارتفع الطلب الأميركي على الوقود إلى 19.37 مليون برميل يومياً الأسبوع الماضي، وهو الأعلى منذ مارس، بحسب ما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بينما نزل إنتاج الخام إلى 10.7 مليون برميل يومياً من 11 مليون برميل يومياً.

وتراجعت مخزونات الخام بمقدار 4.5 مليون برميل يوميا مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض 2.9 مليون برميل.

وساهمت مراجعة بالخفض من جانب إدارة معلومات الطاقة الأميركية لإنتاج الولايات المتحدة من النفط في العام الجاري في دعم الأسعار.

ومن المتوقع انخفاض إنتاج الخام الأميركي 990 ألف برميل يوميا هذا العام إلى 11.26 مليون برميل يوميا، ما يزيد عن تراجع قدره 600 ألف برميل يوميا توقعته الإدارة الشهر الماضي، مما يشير إلى أن الطلب العالمي على النفط يظل محل شك.