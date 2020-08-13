وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعات الطلب على النفط في 2020

خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على النفط لعام 2020 بواقع 8.1 مليون برميل في اليوم، ومحذرة من أن تقليص السفر الجوي بسبب فيروس كورونا سيخفض الطلب العالمي على النفط.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس توقعاتها لعام 2020 بمقدار 140 ألف برميل يوميا إلى 91.9 مليون برميل يوميا، وهو أول خفض في التصنيف منذ عدة أشهر.

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وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري: "لا يزال الطلب على وقود الطائرات المصدر الرئيسي للضعف".

وأضاقت "في أبريل، انخفض عدد الكيلومترات التي قطعتها الطائرات بنحو 80% عن العام الماضي ، وفي يوليو كان العجز لا يزال 67%".

وقالت إن "قطاعي الطيران والنقل البري، وكلاهما مكونان أساسيان لاستهلاك النفط، مستمران في المعاناة".