العراق يخفض سعر بيع خام البصرة الخفيف لآسيا في سبتمبر

قالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) اليوم الجمعة إن العراق خفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في سبتمبر إلى آسيا بواقع 0.60 دولار ليصبح 1.50 دولار للبرميل فوق متوسط ​​الأسعار المعروضة لخامي عمان/دبي مقارنة مع الشهر السابق.



وتحدد سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في سبتمبر أيلول لأسواق أميركا الشمالية والجنوبية عند 0.85 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت بانخفاض عن الشهر السابق، في حين انخفض سعر خام كركوك للولايات المتحدة إلى 1.50 دولار للبرميل فوق أرجوس.



وبالنسبة لأوروبا، انخفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في سبتمبر بواقع دولارين إلى 0.40 دولار للبرميل دون سعر برنت المؤرخ، بينما نزل سعر البيع الرسمي لخام كركوك إلى زائد 0.85 دولار في سبتمبر.