برنت يعاود الارتفاع فوق 45 دولاراً بدعم تعافي الطلب

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، وتمضي على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني في ظل تنامي الثقة في أن الطلب على الوقود بدأ في الارتفاع على الرغم من جائحة فيروس كورونا التي تعصف بالاقتصادات على مستوى العالم.

وارتفع خام برنت 14 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 45.10 دولار للبرميل، متجها صوب تحقيق مكسب بنحو 1.6% في الأسبوع الجاري.

وربح خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 42.35 دولار للبرميل. ويتجه الخام الأميركي صوب تحقيق مكسب بنحو 3% هذا الأسبوع.

موضوع يهمك أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير اليوم الخميس رغم انخفاض التضخم واقتصاد يعاني من جراء جائحة... رغم تراجع التضخم.. المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة بنوك وتمويل





وتعززت الأسعار هذا الأسبوع بفعل بيانات حكومية أميركية أظهرت أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير انخفضت الأسبوع الماضي، فيما كثفت شركات التكرير الإنتاج وتحسن الطلب على المنتجات النفطية.

لكن وكالة الطاقة الدولية خفضت توقعاتها للطلب على النفط للعام الجاري، وقالت إن تراجع السفر الجوي بسبب جائحة كوفيد-19 سيقلص استهلاك النفط العالمي هذا العام بواقع 8.1 مليون برميل يومياً.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قالت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن الطلب العالمي على النفط سينخفض على الأرجح 9.06 مليون برميل يوميا هذا العام، وهو تراجع يفوق انخفاضا قدره 8.95 مليون برميل يومياً توقعته المنظمة قبل شهر.

وخفضت أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، الإنتاج منذ مايو بنحو 10% من الطلب العالمي لمعالجة تداعيات ناجمة عن الأزمة الصحية العالمية.

في غضون ذلك، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إنه لا يتوقع قرارات سريعة بشأن تخفيضات الإنتاج حين تجتمع لجنة مراقبة تابعة لأوبك+ الأسبوع القادم، وفقا لما ذكرته وكالات أنباء روسية أمس الخميس.