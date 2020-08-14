لجنة لأوبك+ تعدل موعد اجتماعها القادم إلى 19 أغسطس

قالت ثلاثة مصادر بأوبك+ اليوم الجمعة إن لجنة وزارية تابعة للمجموعة تراقب اتفاقها لخفض إمدادات النفط ستعقد اجتماعها الافتراضي المقبل في 19 أغسطس آب، بعد يوم من موعد مخطط في السابق، دون أن تذكر سبب تغيير الموعد.



وتسدى لجنة المراقبة الوزارية المشتركة النصح لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، وتمضي على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني في ظل تنامي الثقة في أن الطلب على الوقود بدأ في الارتفاع على الرغم من جائحة فيروس كورونا التي تعصف بالاقتصادات على مستوى العالم.

وارتفع خام برنت 14 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 45.10 دولار للبرميل، متجها صوب تحقيق مكسب بنحو 1.6% في الأسبوع الجاري.

وربح خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 42.35 دولار للبرميل. ويتجه الخام الأميركي صوب تحقيق مكسب بنحو 3% هذا الأسبوع.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قالت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن الطلب العالمي على النفط سينخفض على الأرجح 9.06 مليون برميل يوميا هذا العام، وهو تراجع يفوق انخفاضا قدره 8.95 مليون برميل يومياً توقعته المنظمة قبل شهر.

وخفضت أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، الإنتاج منذ مايو بنحو 10% من الطلب العالمي لمعالجة تداعيات ناجمة عن الأزمة الصحية العالمية.