أدنوك تستثمر 12.8 مليار درهم لتطوير قدرات التكرير في الرويس

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عن التقدم في "مشروع تعزيز مرونة عمليات تكرير النفط الخام" في الرويس مع إنجاز 73% من المشروع الذي يهدف إلى تطوير قدراتها في مجال صناعة التكرير وتعزيز دور الرويس محركاً رئيسياً لدفع عجلة النمو الصناعي في دولة الإمارات وأبوظبي.

ويتيح "مشروع تعزيز مرونة عمليات تكرير النفط الخام" لأدنوك، معالجة خام زاكوم العلوي المستخرج من حقول النفط البحرية في أبوظبي إلى جانب 50 نوعاً مختلفاً من الخامات الأخرى، وذلك بعد أن كانت عملياتها للتكرير معتمدة بشكل رئيسي على معالجة خام مربان المستخرج من الحقول البرية في إمارة أبوظبي على مدى 40 عاماً.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها بهذه المناسبة: ‬"نحن مستمرون في التركيز على زيادة هامش الربحية وتحقيق أقصى قيمة ممكنة من كل برميل نفط يتم إنتاجه، وذلك بالتوازي مع نهج الاستثمار الذكي والمسؤول في مختلف ظروف السوق. ويعد الاستثمار في ’مشروع تعزيز مرونة عمليات تكرير النفط الخام‘ خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا لتطوير مجمع الرويس وتحويله إلى مركز صناعي عالمي في مجال التكرير والبتروكيماويات وتعزيز دور أدنوك كمحرك رئيسي لدفع عجلة النمو الصناعي والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات على المدى الطويل".

‪ ‬ويعد مشروع تعزيز مرونة عمليات تكرير النفط الخام، البالغ تكلفته 12.8 مليار درهم، محركاً أساسياً في تنفيذ استراتيجية أدنوك 2030 للنمو الذكي في مجال التكرير والبتروكيماويات، خصوصاً بعد إعلانها في عام 2018 عن خطط لتنويع المواد الخام التي تقوم بمعالجتها. وسيسهم المشروع في زيادة القيمة من كل برميل نفط تقوم أدنوك بإنتاجه ومعالجته، وذلك من خلال تعزيز هامش ربحية عمليات التكرير، إضافة إلى إتاحة إمكانية تصدير المزيد من خام مربان ذي القيمة العالية.

وحققت أدنوك تقدماً كبيراً في أعمال البنية التحتية لمشروع تعزيز مرونة عمليات تكرير النفط الخام، حيث تم تركيب العناصر الهيكلية الرئيسية في الموقع على مدى الشهرين الماضيين، منها هياكل 24 وحدة لإزالة مخلفات الكبريت بجانب ووحدتي تقطير جديدتين تتيحان فصل المكونات في النفط الخام لمضاعفة عمليات التكرير. وتم نقل وحدتي التقطير التي يبلغ وزن كل منها 317 طناً من كوريا الجنوبية إلى دولة الإمارات، فيما استغرق تركيب الهياكل التي يبلغ ارتفاعها 80 متراً ثلاثة أسابيع خلال شهري يونيو ويوليو 2020.

‪ ‬وسيتيح "مشروع تعزيز مرونة عمليات تكرير النفط الخام" عند إنجازه في منتصف عام 2022 معالجة ما يصل إلى 420 ألف برميل يومياً من أنواع النفط الخام الأكثر ثقلاً وحموضة، وذلك من مجمل الطاقة التكريرية للمصفاة في الرويس التي تصل إلى 840 ألف برميل يومياً.