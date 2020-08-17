برنت فوق 45 دولاراً بعد ارتفاع الطلب الصيني

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعد أنباء بأن الصين تعتزم جلب كميات كبيرة من الخام الأميركي في أغسطس وسبتمبر، مما أبطل أثر بواعث القلق حيال تباطؤ في تعافي الطلب بعد جائحة فيروس كورونا وزيادة في الإمدادات.

وكان خام برنت مرتفعا 32 سنتا بما يعادل 0.7% إلى 45.12 دولار للبرميل، في حين تقدم الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 35 سنتا أو 0.8% مسجلاً 42.36 دولار للبرميل.

وبدأت شركات نفط مملوكة للحكومة الصينية حجز ناقلات لجلب ما لا يقل عن 20 مليون برميل من الخام الأميركي في أغسطس وسبتمبر، حسب ما أوردته رويترز يوم الجمعة، لتزيد بكين مشتريات الطاقة والمنتجات الزراعية قبيل مراجعة لاتفاق التجارة المبرم مع واشنطن.

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وتدعمت أسعار النفط بواردات خام غير مسبوقة لأكبر مشتر في العالم وتخفيف قيود مكافحة كوفيد-19 عالمياً، لكن موجة جديدة من إصابات فيروس كورونا في عدة دول من المتوقع أن تكبح الاستهلاك مجدداً.

وقال هوي لي، الاقتصادي في بنك أو.سي.بي.سي السنغافوري: "بيانات الطلب على النفط كانت إيجابية بدرجة كبيرة الأسبوع الماضي، إذ ارتفع الطلب الأميركي المفترض على البنزين إلى مستوى يقل 3.5% فقط عن مستويات ما قبل فيروس كورونا وبلغ رقم النفط الخام المعالج للصين مرتفعا قياسيا في يوليو تموز".

وقال ايه.إن.زد إن الطلب زاد ثمانية ملايين برميل يومياً على مدى الأشهر الأربعة الأخيرة إلى 88 مليون برميل يومياً - لكنه يظل دون مستواه قبل عام بواقع 13 مليون برميل يومياً.