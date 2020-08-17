رويترز: 95% معدل التزام أوبك+ بخفض إنتاج النفط

قال مصدران في أوبك+ لرويتر،ز اليوم الاثنين، إن نسبة الالتزام بتخفيضات إنتاج نفط المجموعة بلغت حوالي 97% في يوليو تموز، وذلك قبل يومين من اجتماع منتجي المجموعة الرئيسيين لمراجعة الالتزام باتفاقهم بشأن الإنتاج في ظل تعافي الطلب ببطء.

وأفاد المصدران أن الرقم غير نهائي بعد، إذ لم تصدق عليه اللجنة الفنية المشتركة المشكلة من منتجين كبار في أوبك وخارجها، والتي ستجتمع في وقت لاحق من اليوم.

وتجتمع لجنة وزارية لمجموعة أوبك+، لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، يوم الأربعاء، للنظر في وضع سوق النفط ومدى الالتزام باتفاق خفض المعروض العالمي.

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وتقدم اللجنة المشورة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+.

وقالت مصدرا أوبك+ إنهما لا يتوقعان أي تغيير في اتفاق الإنتاج الحالي، وإن التركيز سيكون في المقابل على التزام دول مثل العراق ونيجيريا وكازاخستان التي تعهدت بتحسين امتثالها.

وفي أغسطس آب، خففت أوبك+ التخفيضات المتفق عليها إلى 7.7 مليون برميل يوميا من 9.7 مليون برميل يوميا في السابق.

وأبلغ أحد المصدرين "لا يوجد تغيير".



وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الأسبوع الماضي، إنه لا توجد مقترحات إضافية لتغيير الاتفاق.

وزاد إنتاج نفط أوبك بما يزيد على مليون برميل يوميا في يوليو تموز، وفقا لمسح أجرته رويترز، إذ أنهت السعودية ودول الخليج الأخرى قيود الإمدادات الإضافية الطوعية وفق تعهداتها بموجب اتفاق أوبك+.

في حين لم يحرز أعضاء آخرون سوى تقدم محدود على صعيد الامتثال.

وتخفض أوبك+ الإنتاج لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19 التي أضرت بالطلب على النفط.

وانخفض خام برنت 13 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 44.67 دولارا للبرميل بحلول الساعة 10:48 بتوقيت غرينتش. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4 سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 41.97 دولارا للبرميل.