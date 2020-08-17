عين شيفرون على حقل الناصرية العراقي بـ 4.4 مليار برميل

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الاثنين، عن مصادر مطلعة، أن شركة النفط الأميركية شيفرون تعتزم بشكل مبدئي توقيع مذكرة تفاهم مع العراق لتطوير أحد أكبر حقوله النفطية.

وقالت الصحيفة إن مناقشات شيفرون مع العراق تركز على تنفيذ أعمال الاستكشاف في حقل الناصرية الذي يُقدر أنه يحتوي على حوالي 4.4 مليار برميل من النفط الخام، بحسب رويترز.

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وقال تقرير الصحيفة إن الإتفاق المبدئي، إذا جرى اتمامه، قد يعلن عنه في وقت لاحق هذا الأسبوع أثناء زيارة مزمعة لرئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي إلى واشنطن.

واتفقت شركة نفط البصرة التي تديرها الدولة مع شيفرون في مايو الماضي على تطبيق مذكرة تفاهم لتطوير حقول في جنوب البلاد.

وأفاد بيان أن مسؤولين تنفيذيين من الشركتين وقعوا اتفاقا يحدد الخطوط العريضة لبرنامج لتطوير الحقول يشمل دراسات لمسح المكامن وعمليات الاستخراج.

وتتيح مذكرة التفاهم لشيفرون إجراء مسوح ودراسات على المواقع والمنشآت النفطية ومساعدة الشركتين العراقيتين في تحسين أدائهما الفني والإداري والمالي.

كما شهد مايو الماضي، محادثات مع شركة شيفرون بشأن حقل مجنون النفطي، وفي نفس الشهر وقع العراق اتفاقا لبناء مصفاة نفطية بطاقة 70 ألف برميل يوميا قرب مدينة كركوك بشمال البلاد.

وستنتج المصفاة البنزين العالي الأوكتين وبعض المنتجات البترولية الأخرى، دون التطرق لتفاصيل بخصوص التكلفة أو مزيد من المعلومات عن رانية الدولية.

ويريد العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بناء مصاف جديدة في الوقت الذي تقلصت فيه طاقته لتكرير النفط.