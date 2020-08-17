أبوظبي تؤسس كيانا إقليميا لخدمات النفط

أعلنت "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية" الإماراتية، تسليم عرض إلى مجلس إدارة "شركة الجرافات البحرية الوطنية" لتوحيد أعمال الشركتين من خلال استحواذ "شركة الجرافات البحرية الوطنية" على كامل رأس مال "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية".

ووفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) فإنه من المنتظر أن تؤسس هذه الصفقة المقترحة كياناً وطنياً وإقليمياً رائداً ومتكاملاً في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد، وستكون المجموعة واحدة من أكبر الشركات المتكاملة في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد بقطاع النفط والغاز والخدمات البحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإيرادات متكاملة لعام 2019 بلغت 875.‏8 مليار درهم (4.‏2 مليار درهم). وأضافت أن الصفقة ستوفر "تنويعاً واسع النطاق للإيرادات".

تهدف الصفقة إلى تعزيز إدراج "شركة الجرافات البحرية الوطنية الحالي في سوق الأسهم بما يجعل المجموعة الموحدة واحدة من أكبر الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، التي من المتوقع أن يكون لها تأثيرها الإيجابي على إجمالي الطلب والسيولة لأسهم المجموعة الموحدة".

وتنص البنود الرئيسية للعرض على استحواذ شركة الجرافات البحرية الوطنية على كامل رأس مال شركة الإنشاءات البترولية الوطنية لقاء قيام "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بإصدار أدوات مالية قابلة للتحول إلى 575 مليون سهم عادي في رأس مال "شركة الجرافات البحرية الوطنية" لصالح مساهمي "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية".



وأضاف البيان أن عملية الاندماج من شأنها تأسيس شركة هندسية جديدة متكاملة محلية وإقليمية. وسيكون للشركة أنشطة وعمليات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.

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وقالت القابضة إن سعر الممارسة في الأداة القابلة للتحويل في الجرافات البحرية هو 4.40 درهم إماراتي للسهم بما يجعل قيمتها 1.1 مليار درهم إماراتي.



وأضافت أن إيرادات الشركتين المنفصلتين تبلغ إجمالا 8.88 مليار درهم (2.42 مليار دولار) عن العام الماضي.



وارتفعت أسهم شركة الجرافات البحرية المدرجة في بورصة أبوظبي 144% بعد الإعلان. وشركة الإنشاءات البترولية غير مدرجة.