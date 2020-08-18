وزير الطاقة الروسي يشارك باجتماع لجنة أوبك+ رغم إصابته بكورونا

قالت وزارة الطاقة الروسية اليوم الثلاثاء إن الوزير ألكسندر نوفاك سينضم لوزراء أوبك+ عبر الاتصال المرئي غدا الأربعاء بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال رحلة عمل في شرق روسيا.

وقالت متحدثة باسم الوزارة "الوزير بخير. لا يعاني من أي عراض" مؤكدة أن نوفاك سيشارك في الاجتماع الحادي والعشرين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة أوبك+ يوم 19 أغسطس/آب.

وبحسب مصادر في أوبك+ ومسودة تقرير اطلعت عليه رويترز، بلغت نسبة الالتزام بتخفيضات إنتاج نفط المجموعة بين 95 و97%، في يوليو/تموز.

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وسيبحث منتجو المجموعة مدى الالتزام باتفاق تخفيضات الإنتاج في اجتماع الغد وسط تعاف بطيء للطلب.

وكان نوفاك يزور أقصى شرق روسيا ضمن وفد حكومي يرأسه رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين الذي سبق أن أصيب بفيروس كورونا المستجد في أواخر أبريل/نيسان.

وقالت المتحدثة أولجا جولانت في بيان إن نوفاك سيواصل العمل عن بعد في الوقت الحالي.

وفي سياق متصل تلقت أسعار النفط دعما من امتثال المنتجين في مجموعة أوبك+ بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها في يوليو بنسبة 97%.

كما دعمت النفط تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال فيها إن الصين تلتزم بالمرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين البلدين على الرغم من أنها لم تصل حتى الآن إلى المستويات المتوقعة لمشترياتها من المنتجات الأميركية.

أسعار النفط

وحافظت أسعار النفط على معظم مكاسب الليلة الماضية اليوم الثلاثاء، وصعد خام برنت منخفضا 18 سنتا بما يعادل 0.4 %، إلى 45.19 دولار للبرميل، بعد أن صعد 1.3 %، أمس الاثنين.

ونزل الخام الأميركي 26 سنتا أو 0.6 %، ليسجل 42.63 دولار للبرميل، عقب صعود بنسبة 2.1 %، في الجلسة السابقة.

وفي أغسطس، بدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، تقليص تخفيضات الإنتاج المتفق عليها إلى 7.7 مليون برميل يوميا من 9.7 مليون برميل يوميا.

وبدأت أسعار النفط ترتفع في الأشهر الأخيرة، مما حدا بي.إتش.بي بيلتون الأسترالية للتعدين وإنتاج النفط إلى إبداء نبرة متفائلة عندما أعلنت أرباحها اليوم.

وقالت بي.إتش.بي "نرى أن معظم المخاطر الكبيرة في سوق (النفط) الحاضرة قد انقضت.

"الأسعار قد تواصل الصعود بعد تعافيها في الآونة الأخيرة، إذا استمر تحسن حركة النقل عالميا." لكنها حذرت أيضا من أن "وتيرة المكاسب قد تكون متواضعة في ضوء الرياح المعاكسة التي تثيرها عودة الإمدادات.