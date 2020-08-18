توقعات بهبوط إنتاج النفط الصخري 20 ألف برميل يومياً

أظهر تقرير حكومي شهري نشر يوم أمس الاثنين أن إنتاج النفط من التشكيلات الصخرية السبعة الكبرى في الولايات المتحدة من المتوقع أن يهبط بمقدار 20 ألف برميل يومياً في سبتمبر إلى حوالي 7.56 مليون برميل يومياً.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في التقرير إن إنتاج النفط الصخري من المتوقع أن يرتفع في حوض برميان في تكساس ونيو مكسيكو وفي حوض باكن في نورث داكوتا، بينما من المنتظر أن ينخفض في حوض ايجل فورد بولاية تكساس.

إلى ذلك، صعدت أسعار النفط يوم أمس الاثنين مع امتثال المنتجين في مجموعة أوبك+ بشكل كامل تقريبا لاتفاقهم العالمي لخفض الإنتاج في يوليو تموز، وبعد أن قال مسؤولون أميركيون إن الصين تتقيد بالمرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين البلدين.



وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 57 سنتا، أو 1.3%، لتسجل عند التسوية 45.87 دولار للبرميل.



وقال مصدران في أوبك+ لرويترز إن نسبة امتثال أعضاء المجموعة بتخفيضات إنتاج النفط من المتوقع أنها بلغت حوالي 97 بالمئة في يوليو تموز. وتخفض الدول المنتجة للنفط الإنتاج بمستويات قياسية لكبح المعروض وخفض مخزونات الخام حول العالمية.



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم إن الصين تفي بجانبها في اتفاق التجارة الذي وقعه البلدان في يناير كانون الثاني، رغم أنها لم تصل حتى الآن إلى المستويات المتوقعة لمشترياتها من المنتجات الأميركية.



وحجزت شركات نفط صينية مملوكة للدولة ناقلات لنقل ما لا يقل عن 20 مليون برميل من الخام الأميركي في شهري أغسطس وسبتمبر.



وفي أغسطس آب قلصت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، الذين يشكلون المجموعة المعروفة باسم أوبك+، التخفيضات الانتاجية المتفق عليها إلى 7.7 مليون برميل يوميا من 9.7 مليون برميل يومياً في السابق.



وعدًلت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأسبوع الماضي بالخفض توقعاتها للطلب العالمي على النفط، بما يشير إلى انخفاض أصغر من توقعاتها السابقة في المخزونات العالمية.