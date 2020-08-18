خارجية اليمن: خزان النفط العائم "صافر" قنبلة موقوتة!

أدانت وزارة الخارجية اليمنية، على تويتر، استمرار مراوغة ميليشيات الحوثي ورفضها السماح للفريق الأممي بالوصول للخزان العائم "صافر" واستخدامه كسلاح وورقة ابتزاز سياسية.

وناشدت مجلس الأمن والمجتمع الدولي بضرورة ألا يسمح باستمرار اختطاف هذا الخزان النفطي من قبل ميليشيات مسلحة تهدد اليمن والإقليم والعالم.

1-لا يزال خزان النفط العائم #صافر رهينة بيد المليشيات الحوثية ومهدد بالانفجار أو التسرب في أي لحظة! pic.twitter.com/PPcugzX9um — وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) August 7, 2020





وغردت وزارة الخارجية اليمنية، قائلة: "لا يزال خزان النفط العائم صافر رهينة بيد الميليشيات الحوثية ومهددا بالانفجار أو التسرب في أي لحظة!".

وقالت: "رغم مرور أكثر من شهر على جلسة مجلس الأمن حول صافر، تستمر الميليشيات الحوثية بالتعنت ووضع شروط تعجيزية، منها إطالة عمر الخزان المتهالك غير القابل للإصلاح، وإبقاؤه كقنبلة موقوتة بأيديها".

واستنكرت قائلة :"بأي منطق يتم التفكير بإطالة عمر قنبلة تحمل على متنها 181 مليون لتر من النفط الخام دون أدنى اكتراث للتبعات الخطيرة، بدلا من مسابقة الزمن لإبطال مفعولها بتفريغ تلك الحمولة وبدون شروط أو مراوغة!".

وجاء في التغريدات: "لا يمكن أن يعود الخزان كمحطة بحرية للتصدير بمواصفات وشهادات دولية معتمدة كغيره من الموانئ النفطية المشابهة في العالم والمنطقة، ويجب التخلص الفوري من كمية النفط المخزون فيه تفاديا لحدوث كارثة بيئية وإنسانية بفعل التدهور المستمر لحالة الخزان".