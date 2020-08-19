النفط يتراجع مع تفاقم مخاوف الطلب.. وترقب نتائج اجتماع أوبك+

نزلت أسعار النفط اليوم الأربعاء بفعل مخاوف من أن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة ربما لا يتعافى سريعا مثلما كان متوقعا في ظل تعثر المحادثات بشأن حزمة تحفيز للاقتصاد، مما طغى على انخفاض فاق التوقعات في مخزونات الخام الأميركية.

وفي ظل إبقاء المستثمرين لأنظارهم على اجتماع لجنة وزارية مؤلفة من منتجين كبار في وقت لاحق اليوم، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو ما يعادل 0.9 %، إلى 45.06 دولار للبرميل خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن ارتفعت تسعة سنتات أمس الثلاثاء.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتا أو ما يعادل 0.8%، إلى 42.55 دولار للبرميل، بعد أن أغلقت دون تغيير في الجلسة السابقة.

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وقال هيرويوكي كيكوكاوا المدير العام للبحوث لدى نيسان للأوراق المالية "مخاوف الطلب تضغط على أسعار النفط، فيما يظل التحفيز الاقتصادي الأميركي غير منظور في الأفق وتأجلت المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الثلاثاء إنه أجل محادثات تجارية مع الصين.

وأضاف كيكوكاوا "لكن الخسائر حدت منها أنباء إيجابية مثل انخفاض مخزونات الخام الأمريكية" متوقعا أن تظل الأسعار في نطاق محدودة في ظل إشارات متباينة.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي بعد إغلاق الأسواق أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت 4.3 مليون برميل إلى نحو 512 مليون برميل، ما يزيد عن توقعات المحللين بتراجع 2.7 مليون برميل. وقال معهد البترول إن مخزونات البنزين ارتفعت.

ويترقب المستثمرون أنباء من اجتماع اليوم الأربعاء للجنة وزارية تابعة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة يعرف باسم أوبك+، والتي من المقرر أن تراجع الامتثال لاتفاق أبرم في وقت سابق بشأن تخفيض إنتاج النفط.