نوفاك يدعو لالتزام صارم باتفاق أوبك+

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء إنه يتعين على منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بما فيهم روسيا، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، الالتزام بكامل الامتثال لاتفاق خفض إنتاج النفط العالمي.

وفي مستهل تصريحاته خلال اجتماع عبر الإنترنت لوزراء الطاقة في أوبك+، قال نوفاك إن الاتفاق ناجح حتى الآن وانخفضت مخزونات النفط لدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في يوليو تموز.

وبعد أن جاءت اختبارات الإصابة بفيروس كورونا إيجابية لديه في وقت سابق، قال نوفاك أيضا خلال الاجتماع إنه يخضع للعلاج ويشعر بأنه في حالة جيدة.