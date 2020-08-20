تهديد لتعافي الطلب يهبط بالنفط.. والبرنت عند 45 دولارا

هبطت أسعار النفط، اليوم الخميس، إذ حذر منتجون كبار من تهديد لتعافي الطلب إذا استمرت أزمة فيروس كورونا لفترة طويلة، بينما انخفضت مخزونات الخام الأميركية بأقل من المتوقع.



وبحلول الساعة 07:32 بتوقيت غرينتش، تراجع خام برنت 34 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 45.03 دولار للبرميل. وانخفض الخام الأميركي 36 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 42.57 دولار للبرميل.

موضوع يهمك قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء إنه يتعين على منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بما فيهم روسيا،... نوفاك يدعو لالتزام صارم باتفاق أوبك+ طاقة





وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت للأسبوع الرابع على التوالي، حتى مع ارتفاع صافي الواردات.

لكن الانخفاض البالغ 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أغسطس آب يقل عن توقعات استطلاع للرأي أجرته رويترز أشار إلى هبوط بواقع 2.7 مليون برميل.



وتراجع الطلب على الوقود 14% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، بحسب ما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.





وفي هذا السياق، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أمس الأربعاء، إن الطلب العالمي على النفط يجب أن يتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة في موعد مبكر ربما في الربع الرابع، بينما حث شركاء المملكة في أوبك+ على الالتزام باتفاق لخفض الإنتاج.



وكان الأمير عبد العزيز يتحدث في اجتماع افتراضي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+. وكان الاجتماع مخصصاً لمراجعة الامتثال لتخفيضات الإنتاج وأبقى على تخفيضات الإنتاج دون تغيير.



من جهته، أفاد مدير أول للسلع الأولية لدى فيليب للعقود الآجلة أفتار ساندو "النتيجة الإيجابية من اجتماع أوبك+ كانت موازنة لإعلان إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الأميركية في الأسبوع الماضي انخفضت (بأقل من) متوسط التوقعات".



لكن مسودة بيان لأوبك+ اطلعت عليها رويترز أظهرت أن موجة ثانية ممتدة من الجائحة تشكل تهديدا كبيرا لتعافي سوق النفط.