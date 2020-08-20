وثيقة: أوبك+ تحتاج لمواجهة فائض إمدادات يومي يزيد عن مليوني برميل

أظهر تقرير داخلي لأوبك+ اطلعت عليه رويترز أن بعض أعضاء مجموعة الدول المنتجة للنفط سيحتاجون لخفض الإنتاج بكمية إضافية قدرها 2.31 مليون برميل يوميا، لتعويض فائض في الإمدادات في الآونة الأخيرة.

وقال التقرير إن الفائض المسجل في الفترة بين مايو/أيار ويوليو/تموز يجب أن يتم تعويضه في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول.

ولم يذكر التقرير الداخلي الذي اطلعت عليه رويترز الكيفية التي سيتم بها توزيع التخفيضات الإضافية على مدى أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول. لكن إذا جرى تبني الرقم البالغ 2.31 مليون برميل يوميا وتوزيعه بالتساوي على مدى شهرين، فإن ذلك سيصل بتخفيضات إنتاج نفط أوبك+ إلى نحو 8.85 مليون برميل يوميا.