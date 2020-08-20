العراق.. استثمارات مرتقبة تقودها 5 شركات طاقة أميركية

وقعت خمس شركات أميركية، من بينها شيفرون، يوم أمس الأربعاء اتفاقيات مع الحكومة العراقية تهدف إلى تعزيز استقلال العراق في مجال الطاقة عن إيران، وذلك مع استعداد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للقيام بأول زيارة له إلى البيت الأبيض، اليوم الخميس.



وقالت وزارة الطاقة الأميركية في بيان إن شركات هانيويل إنترناشونال وبيكر هيوز وجنرال إلكتريك وستيلر إنرجي وشيفرون وقعت اتفاقيات تجارية بقيمة تصل إلى ثمانية مليارات دولار مع وزيري النفط والكهرباء العراقيين.



وتضرر الاقتصاد العراقي بسبب إجراءات الإغلاق العام للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وبسبب تراجع أسعار النفط.

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وقال وزير الطاقة الأميركي، دان برويليت، في بيان "هذه الاتفاقيات مهمة لمستقبل الطاقة بالعراق، وإنني على ثقة من أن نفس الشركات التي مكنت الولايات المتحدة من الاستقلال في مجال الطاقة ستستخدم خبراتها الواسعة لمساعدة العراق على تحقيق إمكانياته الكاملة في قطاع الطاقة".



وجرى توقيع الاتفاقيات عقب اجتماع وزيري النفط والكهرباء العراقيين مع برويليت، وعقب لقاء مائدة مستديرة في واشنطن أمس الأربعاء مع رئيس وزراء العراق وصناعة الطاقة الأميركية.



وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية في حديث منفصل للصحافيين قبل بيان وزارة الطاقة إن المسؤولين سيناقشون أيضا قضايا الأمن القومي بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي.