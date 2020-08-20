ترمب يدخل بمشاريع التنقيب عن النفط في العراق.. والكاظمي يرحب

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب نيته المشاركة في العديد من مشاريع التنقيب عن النفط في العراق، ليقابله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالترحيب بالشركات والاستثمارات الأميركية.

ووقعت 5 شركات أميركية، من بينها شيفرون، يوم أمس الأربعاء اتفاقيات مع الحكومة العراقية تهدف إلى تعزيز استقلال العراق في مجال الطاقة عن إيران، وذلك مع استعداد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للقيام بأول زيارة له إلى البيت الأبيض، اليوم الخميس.



وقالت وزارة الطاقة الأميركية في بيان إن شركات هانيويل إنترناشيونال وبيكر هيوز وجنرال إلكتريك وستيلر إنرجي وشيفرون وقعت اتفاقيات تجارية بقيمة تصل إلى 8 مليارات دولار مع وزيري النفط والكهرباء العراقيين.

موضوع يهمك وقعت خمس شركات أميركية، من بينها شيفرون، يوم أمس الأربعاء اتفاقيات مع الحكومة العراقية تهدف إلى تعزيز استقلال العراق في... العراق.. استثمارات مرتقبة تقودها 5 شركات طاقة أميركية طاقة

وتضرر الاقتصاد العراقي بسبب إجراءات الإغلاق العام للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وبسبب تراجع أسعار النفط.

إلى ذلك، أوضح وزير الطاقة الأميركي دان برويليت، في بيان أن "هذه الاتفاقيات مهمة لمستقبل الطاقة بالعراق، وإنني على ثقة من أن نفس الشركات التي مكنت الولايات المتحدة من الاستقلال في مجال الطاقة ستستخدم خبراتها الواسعة لمساعدة العراق على تحقيق إمكانياته الكاملة في قطاع الطاقة".



جنرال إلكتريك توقع اتفاقين بـ1.2 مليار دولار مع الكهرباء العراقية

وفي السياق، قالت شركة جنرال إلكتريك إنها وقعت اتفاقين جديدين بقيمة تتجاوز 1.2 مليار دولار مع وزارة الكهرباء العراقية لمباشرة برامج صيانة بمحطات رئيسية للكهرباء في البلاد وتعزيز شبكة التوزيع.



وذكرت المجموعة الأميركية أيضا في بيان، الأربعاء، أنها تعمل مع عدة وكالات لاعتماد التصدير لتسهيل تمويل للمشروعات بأكثر من مليار دولار.

وفي هذا الإطار، ستأخذ "جنرال إلكتريك للطاقة الغازية" على عاتقها تنفيذ عقود في البلاد تصل قيمتها إلى نصف مليار دولار أميركي بهدف تحسين وصيانة محطات الطاقة الرئيسية في العراق، والتي تعتبر ركيزة حيوية للحفاظ على توليد 6 آلاف ميجاواط من الطاقة الكهربائية وتعزيز الكفاءة التشغيلية لشبكة نقل الطاقة الكهربائية في العراق وربطها مع شبكة الطاقة في الأردن، بعد توقيع عقد لتنفيذ هذا المشروع بقيمة 727 مليون دولار.