تركيا: اكتشاف مخزون غاز يقدر بـ320 مليار متر مكعب

قال الرئيس التركي، رجب طيب أرودغان، اليوم الجمعة، إن تركيا كشفت أكبر حقل للغاز الطبيعي لها على الإطلاق والذي يحوي 320 مليار متر مكعب في البحر الأسود، مضيفا أن هناك احتمالا قويا لتحقيق اكتشافات أخرى في المنطقة.



وقال "الآن أريد أن أتقاسم معكم أنباءنا الجيدة: تركيا حققت أكبر كشف غاز طبيعي في تاريخها في البحر الأسود"، مضيفاً أن تركيا تهدف للإنتاج من الكشف في 2023 وأن تصبح مصدرا صافيا للطاقة.

وتعمل سفينة التنقيب التركية فاتح منذ أواخر يوليو في منطقة الاستكشاف تونة-1، التي تبعد نحو 100 ميل بحري إلى الشمال من الساحل التركي على غرب البحر الأسود.

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وقال مصدر لوكالة "رويترز" "ثمة اكتشاف للغاز الطبيعي في البئر تونة 1.. الاحتياطي المتوقع 26 تريليون قدم مكعبة أو 800 مليار متر مكعب، وهو يلبي حاجات تركيا لنحو 20 عاما".

لكنه حذر من أن بدء الإنتاج قد يستغرق من سبع إلى عشر سنوات، وقدر التكاليف الاستثمارية بما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار.

وتعتمد تركيا اعتمادا شبه كامل على الاستيراد لتلبية حاجاتها من الطاقة، وتنقب عن النفط والغاز في البحر الأسود وفي المتوسط.

وقال جون بولوس، مدير تحرير إنرجي ربورترز، "حتى إذا كان هناك كشف حقيقي وجرى تطويره، فسيستغرق الأمر من أربع سنوات إلى ست سنوات للوصول إلى مرحلة الإنتاج".

وتابع "الطلب على الغاز وأسعاره منخفضان انخفاضا غير مسبوق وقليل هم من يستثمرون في إنتاج جديد"، مما قد يتسبب في شح المعروض خلال ثلاث أو أربع سنوات، مضيفا "في حالة الإسراع بتطويره، فقد يصل هذا الغاز إلى السوق في الوقت المناسب".