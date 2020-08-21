مؤسسة النفط الليبية تشترط انسحاباً عسكرياً من المنشآت لاستئناف التصدير

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن استئناف تصدير الخام مشروط بانسحاب عسكري من المنشآت.

وأضافت المؤسسة أن الإيرادات ستبقى في حساب مصرفي حتى التوصل لتسوية.

إعلان مؤسسة النفط يأتي بعد إعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، الجمعة، وقفاً شاملاً لإطلاق النار، في كافة الأراضي الليبية، والذي يقتضي أن تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح، على أن تقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلهما".

وكانت خطوط المواجهة قد استقرت قبل أكثر من شهرين حول مدينة سرت الاستراتيجية، الواقعة في منتصف الشريط الساحلي الليبي المطل على البحر المتوسط وقرب مرافئ النفط الأساسية.

ولا يزال الجيش الوطني الليبي يسيطر على مرافئ النفط الرئيسية في هلال النفط الليبي شرق سرت الذي اندلعت بشأنه معارك عديدة ولحقت به أضرار في السنوات الأخيرة.

ويدور الصراع في ليبيا بين الجيش الوطني الليبي وفصائل الوفاق في الغرب الليبي.