تركيا.. شركة تابعة للدولة تتولى إدارة حقل الغاز الجديد

قال وزير الطاقة التركي، فاتح دونميز، الجمعة إن إدارة حقل الغاز الطبيعي المكتشف حديثا ستتولاها مؤسسة البترول التركية، وهي شركة طاقة مملوكة للدولة.

وقال دونميز "خلال الفترة المقبلة، سنجري البحث الزلزالي والحفر بأنفسنا...(مؤسسة) البترول التركية ستتولى الإدارة بشكل كامل".

وقال دونميز أيضا إنه قد تكون هناك مناقصة عالمية لبناء خط أنابيب لجلب الغاز الطبيعي إلى الساحل".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أرودغان، قال إن تركيا كشفت أكبر حقل للغاز الطبيعي لها على الإطلاق والذي يحوي 320 مليار متر مكعب في البحر الأسود، مضيفاً أن هناك احتمالا قويا لتحقيق اكتشافات أخرى في المنطقة.

وقال "الآن أريد أن أتقاسم معكم أنباءنا الجيدة: تركيا حققت أكبر كشف غاز طبيعي في تاريخها في البحر الأسود"، مضيفاً أن تركيا تهدف للإنتاج من الكشف في 2023 وأن تصبح مصدرا صافيا للطاقة.

وتعمل سفينة التنقيب التركية فاتح منذ أواخر يوليو في منطقة الاستكشاف تونة-1، التي تبعد نحو 100 ميل بحري إلى الشمال من الساحل التركي على غرب البحر الأسود.