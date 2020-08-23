أول ارتفاع في منصات حفر النفط الأميركية في 5 أشهر

ارتفع عدد منصات حفر النفط في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في الـ21 من أغسطس، وذلك للمرة الأولى منذ مارس الماضي، ليرتفع من أدنى مستوياته في 15 أسبوعا.

كما أضافت شركات الطاقة أكبر عدد من حفارات النفط في 7 أشهر مع تعافي أسعار النفط، إذ زادت بإحدى عشرة منصة إلى 183 منصة هذا الأسبوع.

فيما تراجع عدد حفارات الغاز الطبيعي بحفارة واحدة إلى 69 حفارة.

وتراجعت مخزونات الخام 7.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الحادي والثلاثين من يوليو تموز إلى 518.6 مليون برميل، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره ثلاثة ملايين برميل، بحسب ما ورد في "رويترز".