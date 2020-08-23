مصر.. محطة كهرباء بقدرة 250 ميغاوات بطاقة الرياح

وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية عقد تنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميغاوات في خليج السويس، والتي تعد من أكبر مشروعات طاقة الرياح في مصر.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 4 مليارات جنيه ما يعادل 230 مليون يورو، يضاف له ما يتم دفعه بالعملة المحلية من قبل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وسيتم تمويلها من خلال اتفاقية بين الحكومة المصرية وشركائها الأوروبيين وهم: الوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التعمير الألماني.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الطاقة المتجددة تشكل نحو 20% من القدرة القصوى التشغيلية في مصر، ومن المستهدف الوصول إلى نسبة 40% في 2035 وقد يتحقق ذلك قبل الموعد المحدد.