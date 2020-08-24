النفط أعلى 45 مع دولاراً مستفيدا من توقف نصف إنتاج خليج المكسيك

ارتفعت أسعار النفط الخام، اليوم الاثنين، مع اقتراب عاصفتين من خليج المكسيك، ليتوقف أكثر من نصف إنتاج النفط هناك، ووسط تفاؤل حيال فيروس كورونا بعدما سمحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية باستخدام بلازما الدم من مرضى متعافين كخيار علاجي.

وصعدت العقود الآجلة لبرنت 28 سنتا بما يعادل 0.62%، إلى 45.2 دولار للبرميل خلال التعاملات، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتا أو 0.71 % أيضا إلى 42.6 دولار للبرميل.

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وأمس الأحد، هب الإعصار ماركو والعاصفة المدارية لورا على الكاريبي وخليج المكسيك، مما اضطر شركات الطاقة لسحب العمال من المنصات البحرية ووقف إنتاج النفط.



وأوقف المنتجون 58% من إنتاج النفط البحري في خليج المكسيك، و45% من إمدادات الغاز الطبيعي يوم الأحد. وتسهم المنطقة بنسبة 17% من إجمالي إنتاج النفط الأميركي، و5% من إنتاج الغاز الطبيعي.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا في نيويورك: "أسعار الخام ارتفعت لأن المتاعب المزدوجة في الأطلسي قد تفضي إلى تعطيلات ضخمة لعمليات النفط في خليج المكسيك. لكن من المرجح أن تكون مكاسب النفط خافتة لأن عدم التيقن المتعلق بالفيروس مازال يلقي بظلاله على توقعات الطلب على الخام".