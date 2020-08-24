تسعير خام دبي لشهر نوفمبر بخصم 0.45 دولار للبرميل عن العماني

قالت دائرة شؤون النفط في حكومة دبي، اليوم الاثنين، إن الإمارة حددت الفرق الرسمي لسعر خامها عن سعر العقود الآجلة للخام العماني لشهر نوفمبر تشرين الثاني بخصم يبلغ 0.45 دولار للبرميل.

يُطبق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني تسليم نوفمبر تشرين الثاني في نهاية سبتمبر/أيلول لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار النفط الخام، اليوم الاثنين، مع اقتراب عاصفتين من خليج المكسيك، ليتوقف أكثر من نصف إنتاج النفط هناك، ووسط تفاؤل حيال فيروس كورونا بعدما سمحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية باستخدام بلازما الدم من مرضى متعافين كخيار علاجي.

وصعدت العقود الآجلة لبرنت 28 سنتا بما يعادل 0.62% إلى 45.2 دولار للبرميل خلال التعاملات، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتا أو 0.71% أيضا إلى 42.6 دولار للبرميل.