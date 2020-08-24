عواصف المكسيك تقفز بعقود الغاز الأميركي

قفزت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي إلى أعلى مستوى لها في 9 أشهر اليوم الاثنين مع تسبب عواصف مدارية في خليج المكسيك في كبح الإنتاج، رغم استمرار زيادة في صادرات الغاز الطبيعي المسال.

وقال المكتب الاتحادي لسلامة وحماية البيئة، إن شركات الطاقة أوقفت 44.6% أو 1.205 مليار قدم مكعبة يوميا من إنتاج الغاز الطبيعي بسبب تهديد العواصف في خليج المكسيك. وتتجه صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال نحو الصعود في أغسطس آب للمرة الأولى في ستة أشهر.

واستبعد الرئيس التنفيذي لشركة CMarkits لندن، الدكتور يوسف الشمري، في مقابلة مع "العربية" أن يكون لارتفاع عدد حفارات النفط الأميركية، أثر كبير على مجريات السوق.

وتوقع أن يخفض إعصار خليج المكسيك الإنتاج بحوالي 1.07 مليون برميل يشكل أعلى بقليل من نصف إنتاج خليج المكسيك مع إخلاء 114 حفاراً مرجعاً سبب ارتفاع الأسعار اليوم إلى هذا الحدث، إلى جانب ترقب إعلان الفيدرالي الأميركي عن معدلات فائدة الدولار، وهو ما يؤثر على تداولات النفط.

وبشأن تخفيضات مجموعة أوبك+ قال الشمري إن أكثر الدول التي كانت لديها زيادة في الإنتاج بحوالي 2.3 مليون برميل، موضحاً أن أغلب الزيادة جاءت من روسيا والعراق ونيجيريا وكازاخستان.