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المنتجون يوقفون 82% من إنتاج النفط الأميركي في خليج المكسيك

المصدر: دنفر - رويترز
عواصف خليج المكسيك
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أظهرت بيانات نشرها مكتب سلامة وحماية البيئة في الولايات المتحدة أن منتحي النفط والغاز أوقفوا 1.5 مليون برميل من إنتاج النفط بمنطقة الساحل الأمريكي في خليج المكسيك، أو حوالي 82 %، من مجمل الإنتاج، قبيل عاصفتين متتاليتين هذا الأسبوع.

وأوقف المنتجون أيضا حوالي 1.5 مليار قدم مكعبة يوميا من إنتاج الغاز الطبيعي تشكل 57 %، تقريبا من مجمل الإنتاج.

وبدأت شركات الطاقة وقف الإنتاج يوم الجمعة استعدادا للعاصفتين المداريتين ماركو ولورا اللتين تتجهان صوب الساحل الأمريكي في خليج المكسيك في حدث نادر في موسم الأعاصير.

كلمات دالّة

#خليج المكسيك, #عواصف, #النفط

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