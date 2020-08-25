85 مليار دولار استثمارات أبوظبي في قطاع الطاقة خلال 20 عاماً

تخطت استثمارات إمارة أبوظبي في قطاع الطاقة، خلال العقدين الماضيين، أكثر من 312 مليار درهم (85 مليار دولار)، وذلك دون احتساب الاستثمارات في الوقود والجوانب التشغيلية، بما يشير إلى أن أبوظبي استثمرت على مدى العشرين عاماً الماضية بمعدل 15.6 مليار درهم سنوياً، وبما يعادل 1.3 مليار درهم كمتوسط شهري للاستثمار في قطاع الطاقة، بحسب عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي.

وقال المرر "توزعت الاستثمارات بين 84.5 مليار درهم (23 مليار دولار) لبناء محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، وحوالي 136 مليار درهم (37 مليار دولار) استثمارات في شبكات النقل والتوزيع والإمداد، إضافة إلى 89.6 مليار درهم (24.4 مليار دولار ) كلفة إنشاء محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وكشف رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي عن توفر فرص عديدة بالإمارة للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والبديلة، وكذلك لقطاع مشاريع خفض الانبعاثات في المنشآت الصناعية، من خلال تقنية التقاط الكربون وتخزينه، مشيراً إلى أن أبوظبي تعمل حالياً على إنشاء أكبر محطة لتحلية المياه في العالم، بتقنية التناضح العكسي في مجمع الطويلة للماء والكهرباء.

ويتوقع اكتمال بناء المحطة خلال العام 2022، لتتمكن من إنتاج نحو 200 مليون جالون، بما يعادل 909200 متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، حيث تشكل نسبة المياه المحلاة في أبوظبي 4% من مجموع المياه المحلاة على مستوى العالم، وتعمل محطات التحلية التسع بطاقة إنتاجية إجمالية، تصل إلى نحو 910 ملايين جالون بريطاني يومياً.