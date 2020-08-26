انخفاض صادرات النفط السعودية 55% بـ8.7 مليار دولار في يونيو

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن قيمة صادرات النفط السعودية انخفضت في يونيو حزيران 55% على أساس سنوي، لتسجل تراجعا قدره 8.7 مليار دولار.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء، إنه مقارنة مع مايو أيار، فإن إجمالي الصادرات، شاملا السلع غير النفطية مثل الكيماويات والبلاستيك، زاد 19.1% إلى 1.86 مليار دولار.

موضوع يهمك أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس استمرار تراجع صادرات الخام من السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، في يونيو/حزيران... صادرات النفط السعودية تهبط لـ4.98 مليون برميل يوميا في يونيو طاقة

وفي مايو أيار، تراجعت صادرات النفط السعودية بنحو 12 مليار دولار على أساس سنوي.

وفي وقت سابق، أظهرت بيانات رسمية استمرار تراجع صادرات الخام من السعودية، في يونيو/حزيران لتسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق، وسط تأثر الطلب العالمي بجائحة كوفيد-19.

وانخفضت الصادرات 17.3%، عن الشهر السابق إلى 4.98 مليون برميل يوميا، أقل مستوى لها منذ يناير كانون الثاني 2002 على الأقل، وفقا للأرقام الصادرة عن مبادرة البيانات المشتركة.

وتراجع إجمالي النفط المشحون من السعودية، شاملا المنتجات البترولية، 18.7%، إلى 6.08 مليون برميل يوميا من 7.48 مليون برميل يوميا في مايو أيار، في حين زادت مخزونات الخام 5.8 مليون برميل إلى 153.35 مليون.