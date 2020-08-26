باركليز: عودة الطلب على البنزين للمستوى الطبيعي في نهاية 2021

قال بنك باركليز إن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة وعالميا سيعود لمستواه الطبيعي إلى حد كبير بحلول نهاية 2021.

ويتوقع أن ينخفض الطلب على البنزين في الولايات المتحدة 5% في المتوسط على أساس سنوي في الربع الأخير من العام.

ويتوقع أيضا تراجع 25% في الربع الثاني، و11% في الربع الثالث.

موضوع يهمك أظهرت بيانات أولية أصدرتها الحكومة اليوم الثلاثاء أن إنتاج النفط الخام في الهند في يوليو انخفض بنسبة 5% على أساس سنوي... إنتاج النفط في الهند ينخفض 5% في يوليو طاقة

وفي تقرير سابق، قال البنك إن أسعار النفط قد تشهد تصحيحاً في الأجل القريب إذا تفاقم تباطؤ تعافي الطلب، على الأخص في الولايات المتحدة.

وقال محللون لدى البنك في مذكرة، إنه على الرغم من أن الصعود الذي شهدته الأسعار في الآونة الأخيرة جاء مدعوما بعودة التوازن أسرع من المتوقع بين العرض والطلب مع إعادة فتح الدول لاقتصاداتها وخفض المنتجين للإنتاج وضعف الدولار الأميركي إلا أننا "لم نصل بعد للمطلوب فيما يتعلق بالعوامل الأساسية التي تدفع لمستوى صعود جديد".

وخفض البنك توقعاته لفائض سوق النفط إلى 2.5 مليون برميل يوميا في المتوسط في 2020، انخفاضا من 3.5 مليون برميل يوميا في تقديره السابق.