منتجو النفط يوقفون ضخ 84% من الإنتاج في خليج المكسيك

قالت وزارة الداخلية الأميركية يوم أمس الثلاثاء إن منتجي النفط أوقفوا ضخ 1.56 مليون برميل يومياً، أو 84% من الإنتاج اليومي، من المنصات البحرية الأميركية في خليج المكسيك قبيل إعصار من المنتظر أن يضرب المنطقة هذا الأسبوع.



ويتجه الإعصار لورا شمالا في وسط خليج المكسيك ومن المتوقع أن يصبح إعصاراً قوياً يدفع رياحا سرعتها 185 كيلومترا في الساعة عندما يصل إلى اليابسة يوم الخميس.



وقال منظمون للعمليات البحرية إن منتجي الطاقة قاموا بإخلاء 299 منصة إنتاج و11 منصة للحفر حتى ظهر اليوم الثلاثاء.

موضوع يهمك قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه "خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، تراجعت حركة وصول السياح الأجانب... تداعيات "مدمرة" لكورونا.. السياحة قد تخسر 900 مليار دولار سياحة وسفر





وأضافوا أن إغلاق الآبار خفض أيضا إنتاج الغاز الطبيعي الأميركي في خليج المكسيك بمقدار 1.65 مليار قدم مكعبة يوميا أو 61% من إجمالي الإنتاج.

إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر يوم أمس الثلاثاء مع قيام منتجين أميركيين بوقف معظم الانتاج من الحقول البحرية في خليج المكسيك قبيل الإعصار لورا، رغم أن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في آسيا وأوروبا قيًد المكاسب.



وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 73 سنتا، أو 1.6%، لتسجل عند التسوية 45.86 دولار للبرميل.



وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 73 سنتا، أو 1.7%، لتبلغ عند التسوية 43.35 دولار للبرميل.



وهذا هو أعلى مستوى إغلاق للخامين القياسيين كليهما منذ الخامس من مارس، اليوم السابق على فشل السعودية وروسيا في الاتفاق على خطة جديدة لخفض الإنتاج وقبل حوالي أسبوع من إعلان منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 جائحة.



وتلقى النفط دعما أيضا بعد أن أكد مسؤلون تجاريون أميركيون وصينيون مجددا التزام البلدين باتفاق المرحلة الأولى للتجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.



وتنتظر الأسواق أحدث بيانات بشأن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة والتي ستصدر عن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم ومن إدارة معلومات الطاقة غدا الأربعاء.



ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن مخزونات النفط الأميركية سجلت الأسبوع الماضي خامس هبوط أسبوعي على التوالي.