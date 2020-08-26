إنتاج النفط في الهند ينخفض 5% في يوليو

أظهرت بيانات أولية أصدرتها الحكومة اليوم الثلاثاء أن إنتاج النفط الخام في الهند في يوليو انخفض بنسبة 5% على أساس سنوي إلى 2.63 مليون طن، أو ما يعادل 620 ألف برميل يومياً.



وهبط إنتاج الغاز الطبيعي 10.3% إلى 2.44 مليار متر مكعب.



وأظهرت البيانات أن طاقة تكرير النفط في ثالث أكبر مستورد للخام في العالم هبطت 18.8% على أساس سنوي في يوليو إلى 17.68 مليون طن، أو ما يعادل 4.18 مليون برميل يومياً، مواصلة التراجع لخامس شهر على التوالي.



ومن المنتظر أن تواصل طاقة التكرير الانخفاض في أغسطس بسبب إغلاقات لمصاف نفطية لأغراض الصيانة.