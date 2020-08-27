هل تسحب أميركا من احتياطي النفط للطوارئ؟

قالت وزارة الطاقة الأميركية يوم أمس الأربعاء إنها جاهزة للسحب من مخزون النفط الخام في احتياطي الطوارئ للبلاد إذا قرر الرئيس دونالد ترمب أن ذلك سيساعد شركات التكرير في التعامل مع أي أضرار ناتجة عن الإعصار لورا في المعقل البترولي بمحاذة ساحل ولايتي تكساس ولويزيانا.



وقال نائب وزير الطاقة مارك مينيزس في بيان إن الوزير دان برويليت مستعد للمساعدة في مساعي التعافي "ويشمل ذلك احتمال إجازة استخدام الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إذا تلقى توجيهات من الرئيس ترمب."



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت سابق اليوم إن حجم النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة تراجع 1.8 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 649.47 مليون برميل.

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إلى ذلك، استقرت أسعار النفط يوم أمس الأربعاء مع تعرضها لضغوط من القلق بشأن آفاق الطلب أثناء جائحة فيروس كورونا، لكنها لقيت دعما من إيقاف منتجين أميركيين الإنتاج في خليج المكسيك قبيل وصول الإعصار لورا.



وساهم تجدد مخاوف الجائحة، التي قلصت الطلب وأرسلت الأسعار إلى مستويات قياسية منخفضة في أبريل نيسان، في تثبيط معنويات السوق بعد تقارير هذا الأسبوع عن مرضى اصيبوا مجددا بالفيروس وهو ما يثير قلقا بشأن المناعة مستقبلا.



وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 22 سنتا لتسجل عند التسوية 45.64 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس أربعة سنتات إلى 43.39 دولار للبرميل.



وفي جلسة الثلاثاء أغلق الخامان القياسيان كلاهما عند أعلى مستوى في خمسة أشهر.



وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء أن صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي سجلت أكبر زيادة منذ فبراير 2019 مع وصولها إلى حوالي 3.4 مليون برميل يومياً.



ومن ناحية أخرى قالت الإدارة إن مخزونات النفط الخام الأميركية هبطت بمقدار 4.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 3.7 مليون برميل.