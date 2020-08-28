تداولات هادئة للنفط دون 45 دولاراً بعد انحسار مخاوف الإعصار

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، لتعوض خسائر محدودة تكبدتها في الجلسة السابقة، إذ تهب عاصفة كبيرة على الأراضي الأميركية متجاوزة قلب صناعة النفط الأميركي في لويزيانا وتكساس دون أن تسبب خسائر واسعة النطاق لمصافي التكرير.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر، والتي يحل أجلها اليوم الجمعة، سبعة سنتات إلى 44.99 دولار للبرميل.



وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار ثلاثة سنتات إلى 43.01 دولار للبرميل.

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واجتاح الإعصار لورا في وقت مبكر أمس الخميس ولاية لويزيانا محملة برياح سرعتها 240 كيلومترا في الساعة، مما أدى إلى تدمير مبان وسقوط أشجار وانقطاع الكهرباء عن ما يزيد عن 650 ألف شخص في لويزيانا وتكساس، لكن مصافي التكرير تجنبت مخاوف من فيضانات هائلة.



لكن محللين يقولون إن المستثمرين يحولون مخاوفهم من توقف الإنتاج إلى تضرر الطلب.



وقالت آر.بي.سي كابيتال في مذكرة "أسعار الخام تحركت بالكاد هذا الأسبوع، لكن هوامش التكرير تضررت إذ تسببت فيضانات مفاجئة في تعطيل أنماط الاستهلاك العادية، لفترة أطول على الأرجح من بقاء الإنتاج في (خليج المكسيك) في حالة توقف".



وأوقف منتجون أميركيون إنتاج 1.56 مليون برميل يوميا من النفط الخام، أو ما يعادل 83 بالمئة من إنتاج خليج المكسيك، بينما أوقفت نحو تسع مصاف نحو 2.9 مليون برميل يوميا من طاقة الإنتاج، أو ما يعادل 15% من طاقة التكرير في الولايات المتحدة.