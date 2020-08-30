عقود استشارية مليونية على سكة الطرح في "نفط الكويت"

عُلم أن شركة نفط الكويت اقتربت من طرح العقود الاستشارية الهندسية المليونية، على الشركات العالمية لمدة 5 سنوات، بعد الحصول على الموافقات الرسمية في هذا الشأن.

وبررت مصادر طرح تلك العقود بأن كل الشركات النفطية العالمية، بما فيها الشركات الإقليمية، تستعين بالشركات الاستشارية لتنفيذ المشاريع الضخمة، خصوصاً أن الصناعة النفطية تشهد تغييرات وتقنيات جديدة تفترض استعانة الشركات بالخبرات العالمية، بحسب ما ورد في صحيفة "الراي".

وأضافت أن هذه العقود تندرج تحت تصنيف عقود "PMC"، وتهدف لمساعدة الشركة في إعداد التصاميم الهندسية والإشراف على المشاريع الكبرى التي تنفذها "نفط الكويت".

وتوقعت أن يكون لهذه العقود تأثير إيجابي في ظل الخطط الاستراتيجية المستقبلية للمشاريع المليارية الكبرى في الشركة.