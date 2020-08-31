ميناء بشرق ليبيا يبدأ تصدير النفط 

قال مهندس ومصدر ملاحي إنه جرى تحميل الناقلة ابيسكوبي بنحو 600 ألف برميل من الخام من ميناء البريقة الليبي في أول شحنة خام منذ الاتفاق على تصدير منتجات مخزنة للتصدي لأزمة الكهرباء.

وذكر المصدر الملاحي أن الشحنة لشركة أو.إم.في النمساوية ومن المقرر أن تتبعها شحنة ثانية من الميناء ذاته لشركة بي.بي على متن الناقلة إيجان.

أعلن الجيش الوطني الليبي، منتصف الشهر الجاري، فتح الموانئ النفطية مؤقتاً حتى يتم تفريغ الخزانات خوفا من وقوع كارثة بسبب امتلاء الخزانات بشكل كامل من مكثفات عمليات استخراج الغاز".

وذكر اللواء ناجي المغربي رئيس جهاز حرس المنشات النفطية في اتصال مع مراسل "العربية" و"الحدث"، خلال تلك الفترة، أن فتح الموانئ ليس كاملا وانما لتفريغ الخزانات الممتلئة فقط، وذلك للسماح بتدفق الغاز لمحطات توليد الغاز التي تعاني عجزا ما تسبب في انقطاع واسع للتيار الكهربائي.

وأكد اللواء ناجي كذلك أن تفريغ مخزونات صهاريج المكثفات تحتاج لرفع القوة القاهرة عن موانئ التصدير مما يسمح بدخول بواخر لتفريغ الشحنات المخزنة وأن النفط لن يصدر بعد بشكل طبيعي أو كامل.