مصادر: قازاخستان تخفض إمدادات النفط للصين في ظل اتفاق أوبك+

قالت أربعة مصادر في قطاع النفط لرويترز إن قازاخستان خفضت شحنات النفط للصين خفضا حادا في يوليو/تموز وأغسطس/آب مع خفضها الإنتاج بموجب اتفاق لمنتجين عالميين وبسبب ضعف الربحية مقارنة بالشحنات المتجهة غربا عبر روسيا.

ونزلت صادرات الخام للصين إلى 12 ألفا ومئة طن في يوليو/تموز، وهو الأقل منذ مارس آذار عندما تعرضت لتلوث بكلوريد عضوي وانخفاضا من 98 ألفا و865 طنا في يونيو/حزيران. وبلغت شحنات أغسطس/آب عشرة آلاف طن حتى 28 أغسطس/آب.

وقال متعاملون إن قازاخستان خفضت إنتاج الخام بموجب اتفاق المنتجين من أوبك ومن خارجها، بينما أدى تعافي الطلب المحلي على الوقود بعد أن تسبب قرارين بفرض إجراءات العزل العام بفعل كوفيد-19 إلى تآكل الكمية المتاحة للتصدير.