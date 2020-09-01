أدنوك تضخ 2.693 مليون برميل يومياً من النفط في أغسطس

قال مصدران مطلعان لرويترز، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) التي تديرها الحكومة ضخت 2.693 مليون برميل يوميا من النفط الخام في أغسطس آب، ما يزيد عن حصة إنتاجها في أوبك+، بسبب ارتفاع الطلب المحلي على الغاز المصاحب وتوليد الكهرباء.

موضوع يهمك قال مصدران مطلعان لرويترز اليوم الاثنين إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ستخفض كمية النفط الخام الذي تورده لمشترين... أدنوك تتجه لتخفيض إمدادات النفط في أكتوبر 30% لآسيا طاقة

وأضاف المصدران أن الشركة النفطية العملاقة ستعوض الزيادة في إنتاج أغسطس آب عبر خفض إمداداتها وصادراتها في الأشهر المقبلة.

وأبلغت أدنوك عملاءها أنها ستخفض إمدادات النفط الخام للمشترين بعقود محددة المدة في أكتوبر تشرين الأول 30% بهدف الامتثال لتعهد دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن اتفاق أوبك+.

توصل تحالف أوبك بلس، الذي يضم أعضاء المنظمة، ودولاً من خارجها أبرزها روسيا، إلى اتفاق بالإجماع على تخفيض إنتاج النفط لضبط الأسواق.

وقال مصدران أمس، إن أدنوك ستخفض كمية النفط الخام الذي تورده لمشترين بعقود محددة المدة في آسيا 30% في أكتوبر، في إطار تعهدها ضمن اتفاق أوبك+.

وأضاف المصدران أن خفض الإمدادات 30% سيُطبق على جميع درجات الخام الأربع لأدنوك وهي مربان وأم اللولو وداس وزاكوم العلوي.