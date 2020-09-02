برنت يواصل الصعود لليوم الثالث ويتجاوز 46 دولارا للبرميل 

واصلت العقود الآجلة للنفط الخام مكاسبها اليوم الأربعاء بعد سحب فاق التوقعات من مخزونات الخام في الولايات المتحدة ونشاط قوي للمصانع الأميركية والصينية غذى التفاؤل بشأن التعافي من جائحة فيروس كورونا وعزز شهية المستثمرين للمخاطر.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا إلى 46.03 دولار للبرميل بحلول الساعة 5:59 بتوقيت جرينتش، لترتفع لليوم الثالث.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43 سنتا إلى 43.19 دولار عقب مكسب 15 سنتا في اليوم السابق.

وقال معهد البترول الأميركي إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت 6.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس آب إلى 501.2 مليون برميل، لتفوق توقعات المحللين بانخفاض 1.9 مليون برميل.

كما انخفضت مخزونات البنزين 5.8 مليون برميل ما يزيد عن تقديرات المحللين بتراجع قدره ثلاثة ملايين برميل.

وتوقع محللون انخفاضا أسبوعيا سادسا للمخزونات الأميركية في استطلاع للرأي أجرته رويترز.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا المدير العام للبحوث لدى نيسان للأوراق المالية "السحب الأكبر من المتوقع من المخزونات الأميركية وتنامي الآمال في تعاف اقتصادي في الولايات المتحدة والصين بعد بيانات قوية للمصانع حفز على شراء العقود الآجلة للنفط".

وتسارع نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في أكثر من عام ونصف العام في أغسطس آب في ظل ارتفاع الطلبيات الجديدة، مما قدم الدعم لوول ستريت وأسواق النفط.

كما توسع نشاط المصانع في الصين بأسرع وتيرة في نحو عشر سنوات في أغسطس آب، بدعم من أول زيادة في طلبيات التصدير الجديدة وعلى جانب الإمدادات العالمية، خلص مسح لرويترز إلى أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفع بنحو مليون برميل يوميا في أغسطس آب.

واعتبارا من أول مايو أيار، نفذت أوبك وحلفاؤها، فيما يُعرف باسم أوبك+، خفضا قياسيا بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا أو ما يعادل 10% من الإنتاج العالمي، لكن فيروس كورونا المستجد سحق ثُلث الطلب العالمي. واعتبارا من أول أغسطس آب، جرى تخفيف الخفض إلى 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر كانون الأول.

وقال مصدران مطلعان لرويترز إن الإمارات ضخت 2.693 مليون برميل يوميا في أغسطس آب، ما يزيد عن حصتها في أوبك+، بعد أن تسبب ارتفاع الحرارة وبقاء الناس في المنازل لزيادة الطلب على الغاز المصاحب لتوليد الكهرباء.

وقال كيكوكاوا "ارتفاع إنتاج الإمارات كبح مكاسب أسعار النفط".

