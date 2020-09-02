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نوفاك: روسيا ستقترح أن تتحرك أوبك+ استجابة لتعافي الطلب

المصدر: موسكو - رويترز
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قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن إنتاج بلاده النفطي سينخفض في أغسطس-ديسمبر بنحو 13.8% من المستويات المخططة في السابق.

وتوقع انخفاض إنتاج بلاده النفطي 10% إلى 510 ملايين طن في 2020.

وحول استثمارات روسيا في قطاع النفط قال نوفاك، إنها قد تنخفض 20% في 2020 من 1.4 تريليون روبل في 2019.

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وأضاف وزير الطاقة الروسي: "سنراقب عن كثب وضع سوق النفط، وسنوازن إنتاج الخام مع تعافي الاقتصاد، وروسيا ستقترح أن تتحرك أوبك+ استجابة لتعافي الطلب العالمي".

كما توقع أن يتعافى الطلب العالمي على النفط بالكامل في النصف الأول أو النصف الثاني من 2021، وأن تكون هناك مخاطر من موجة ثانية لجائحة كورونا.

نوفاك أكد أن الطلب العالمي على النفط تعافى إلى 90% من مستوى ما قبل أزمة كورونا.

كلمات دالّة

#نوفاك, #اقتصاد روسيا, #روسيا, #النفط الروسي
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