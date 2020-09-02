ارتفاع إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز 5% في أغسطس

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن بيانات لوزارة الطاقة الروسية اليوم الأربعاء أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز ارتفع 5% في أغسطس آب إلى 41.7 مليون طن أو ما يعادل 9.86 مليون برميل يوميا من 9.37 مليون برميل يوميا في يوليو تموز.

تأتي الزيادة عقب قرار من مجموعة للدول المنتجة للنفط، المعروفة باسم أوبك+، بتخفيف قيود على إنتاج الخام.

موضوع يهمك أظهر مسح أجرته رويترز أن إنتاج أوبك النفطي زاد حوالي مليون برميل يوميا في أغسطس آب، حيث خففت المنظمة وحلفاؤها قيودا غير... إنتاج نفط أوبك ارتفع مليون برميل يومياً بأغسطس طاقة

وروسيا مشاركة في اتفاق أوسع لخفض إنتاج النفط بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين من خارج المنظمة.

وبموجب الاتفاق، يتعين على روسيا أن تنتج 9 ملايين برميل من النفط اعتبارا من الشهر الجاري.

ولا يشمل الاتفاق إنتاج مكثفات الغاز. وتضخ روسيا في المتوسط 700-800 ألف برميل يوميا من مكثفات الغاز مما يعني أن الإنتاج يتماشى بصفة عامة مع حصتها العالمية منذ بداية الشهر الجاري.