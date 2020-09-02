العراق يطلب إعفاء من اتفاق أوبك + في الربع الأول 2021

قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم الأربعاء، إن البلاد تسعى للحصول على إعفاء من اتفاق أوبك+ لتقييد إنتاج النفط خلال الربع الأول من عام 2021 لكنها ستلتزم بالخفض خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأبلغ الوزير صحيفة محلية أنه تحدث بشأن الإعفاء مع وزراء النفط في أوبك خلال ثلاثة اجتماعات منفصلة وفقا للتصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وذكرت الوكالة: "كشف الوزير عن وجود مساع لإعفاء العراق من اتفاق تخفيض كميات التصدير في أوبك إذ تمت مفاتحة جميع وزراء المنظمة من المنتجين في ثلاثة اجتماعات متتالية".

وفي الشهر الماضي، قال عبد الجبار إن العراق سيخفض الإنتاج 400 ألف برميل يوميا إضافية في أغسطس آب وسبتمبر أيلول لتعويض تجاوز حصة الإنتاج في الأشهر الثلاثة السابقة.

ويُضاف ذلك إلى تعهده بخفض 850 ألف برميل في أغسطس آب وسبتمبر أيلول بموجب اتفاق أوبك+ للإمدادات.

وصرح في ذلك الحين في بيان مشترك مع نظيره السعودي بأن العراق ملتزم بشدة باتفاق أوبك+ وسيحقق امتثالا بنسبة 100% بحلول أغسطس آب.

وفي أغسطس آب، بلغ متوسط إجمالي صادرات العراق 2.6 مليون برميل يوميا وفقا لما أعلنته وزارة النفط أمس الثلاثاء انخفاضا من 2.763 مليون برميل يوميا في يوليو تموز.

وذكرت الوزارة أن متوسط صادرات العراق من كركوك عبر جيهان بلغ 97 ألف برميل يوميا في أغسطس آب وكان متوسط سعر الخام 43.70 دولار للبرميل.

وذكر الوزير اليوم أن إقليم كردستان العراق شبه المستقل ما زال يصدر النفط دون استشارة الحكومة الاتحادية.

وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، الانتاج حاليا بمقدار 7.7 مليون برميل يوميا لدعم الأسعار مع تضرر الطلب جراء جائحة كورونا.

وتعتمد إيرادات العراق على النفط بشكل شبه كلي.